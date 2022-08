Pinnende vakantiegangers onbewust van risico’s

De zomervakantie is in volle gang. De meeste Nederlandse toeristen gaan op zoek naar rust of uitdaging in het buitenland. De vakantie is voor velen een periode die het liefst zonder stress voorbij gaat. Desalniettemin is het belangrijk om zo goed mogelijk voorbereid je koffers te pakken, want elke vakantie kan voor verrassingen zorgen.

Zeker op het gebied van betalen in het buitenland, is het extra opletten. Je wil bovendien niet extra betalen voor zaken waar je geen weet van hebt. Nederlandse vakantiegangers zijn vaak onbewust van de gevaren van pinnen in het buitenland, daarom adviseren reisorganisaties om alert te zijn. Toeristen komen op plekken waar ze vaak niet eerder zijn geweest en gaan in goede trouw ergens iets eten of drinken, want er kan achteraf makkelijk betaald worden met de pinpas. Maar wie niet oplet, wordt snel opgelicht en in landen waar de Euro niet gehanteerd wordt, gaat dat al helemaal vaak mis. Wat tips op een rij!

Pinnen buiten Europa

Nederlandse banken hebben in verband met de gevaren van pinnen buiten Europa, voorzorgsmaatregelen genomen en dit op voorhand geblokkeerd. In je persoonlijke bank-app zul je deze functie speciaal moeten activeren. Het gaat natuurlijk niet om alle gebieden buiten Europa. Vertrek je naar de Verenigde Staten? Dan kun je zonder problemen pinnen. In Azië, Afrika of de Cariben is dat heel anders. Om daar te kunnen pinnen, moet je de functie wel eerst activeren. De meesten banken bieden een optie die tijdelijk of permanent is. Kies in dit geval voor een tijdelijke optie en geef de begin- en einddatum op. Dit biedt iets meer veiligheid voor je eigen portemonnee.

Pinnen kost geld

Dat geld in het buitenland geld kost, wist je waarschijnlijk al. Zo niet? Dan is dit een fijne reminder. En het klopt. Althans, in de niet-Europese landen. Sommige banken laten je ook in landen pinnen die wel binnen Europa liggen, maar niet bij de Euro horen. Dit zijn zogenaamde ERR-landen; geen Euro-landen, maar wel onderdeel van de Europese Economische Ruimte. Desondanks betaal je vaak geld over de wisselkoers van een valuta. Zijn de kosten hoog? Probeer dan niet al te vaak te pinnen, maar neem geld op uit de pinautomaat. Hierdoor betaal je maar één keer kosten, maar kun je wel gewoon vrijblijvend je bonnetjes blijven betalen. Let op: neem niet al te grote bedragen op, dit zou weer interessant kunnen zijn voor zakkenrollers. Maak zelf een inschatting van wat wel verstandig is en wat niet.

Goede voorbereiding

Ze zeggen niet voor niets dat een goede voorbereiding het halve werk is. Daarom geven we je nog wat korte tips mee, voordat je daadwerkelijk Nederland achter je kunt laten. Check bijvoorbeeld van te voren wanneer je pinpas verloopt. Kleine moeite, die grote moeilijkheden kan voorkomen. Vraagt een buitenlandse bank om een zes-cijferige pincode? Laat je niet van de wijs brengen en voer gewoon jouw vier bekende getallen in. En ‘last but not least’: als je contant geld pint, doe dit dan bij voorkeur bij een bekende bank of bij een pinautomaat die bij een bank zit. Zo kun je meteen geholpen worden wanneer er iets niet goed gaat.