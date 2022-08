Ruim half miljoen kijkers voor Nationale Indië Herdenking

De Nationale Indië Herdenking is maandagavond op NPO 1 bekeken door 527.000 mensen, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het was de eerste keer dat de herdenking in de avond plaatsvond. Zo wilde de organisatie meer mensen de gelegenheid geven erbij te zijn of de herdenking via de televisie te volgen.

Tijdens de herdenking bracht hoofdspreker Beau Schneider, zoon van de dit jaar overleden acteur Eric Schneider, het persoonlijke verhaal van zijn vader en opa. Eric Schneider werd geboren in Nederlands-Indië en was 7 jaar toen de Japanners Java binnenvielen. De 34-jarige acteur herhaalde onder meer de woorden van zijn vader Eric Schneider, die zei dat “oorlog nooit de moeite waard” is.

Na de toespraak van Schneider zong zangeres Elize, die een Indische moeder en grootmoeder heeft, het Indische Onze Vader. Bij de herdenking waren verder onder anderen premier Mark Rutte en de Indonesische ambassadeur Mayerfas aanwezig. Zij legden na elkaar een krans.

De oorlog eindigde op 15 augustus 1945, nu 77 jaar geleden, doordat bezetter Japan zich overgaf. In Den Haag werd stilgestaan bij alle slachtoffers die de oorlog in het door Nederland gekoloniseerde gebied maakte door honger, dwangarbeid, geweld, vernedering en terreur. Indonesië verklaarde zich onafhankelijk, maar Nederland verzette zich daartegen en stuurde troepen. Een nieuwe oorlog zorgde opnieuw voor grote aantallen slachtoffers.