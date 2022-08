The Harbour Club in Amsterdam gesloten door gemeente

De gemeente Amsterdam sluit dinsdag de horecazaak The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost, meldt de zaak zelf op sociale media. Volgens The Harbour Club is dit op basis van de openbare orde en veiligheid. In de nacht van 9 op 10 augustus was er bij het horeca-etablissement een explosie. De gemeente Amsterdam kan de sluiting niet bevestigen.

The Harbour Club zegt geschokt kennis te hebben genomen van het besluit van de gemeente. Ook is de horecazaak verbaasd dat de gemeente het besluit zeven dagen na de ontploffing nam. “De afgelopen week waren wij zonder enig probleem geopend. Daarnaast betreuren wij het feit dat dit besluit zonder enige onderbouwing naar ons toe is genomen.”

De horecazaak zegt volledig mee te werken aan het politieonderzoek en in contact te staan met de gemeente over de beveiliging. “We zullen het gesprek aangaan met de gemeente en komen later met een uitgebreide reactie.”

De ontploffing gebeurde rond 02.45 uur aan de voorkant van het horeca-etablissement. Vooral de deur van het pand raakte zwaar beschadigd. Er is nog niemand aangehouden, zegt een woordvoerder van de politie dinsdag. Ook is niet bekend waarom het restaurant doelwit was van de explosie.

Bij een andere vestiging van The Harbour Club, in Vinkeveen, was begin maart een dodelijke schietpartij. Er werd toen geschoten op het parkeerterrein van de club. Daarbij overleed een 27-jarige man en meerdere mensen raakten gewond. Het is vooralsnog niet duidelijk of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Hans Klok zegt dinsdag dat het sluiten van The Harbour Club in Amsterdam voelt alsof “misdaad loont”. De illusionist zou nog vijftig shows in de horecazaak geven. Hij noemt de situatie “heel triest voor alle betrokkenen”. “Er werken meer dan tweehonderd mensen. De coronacrisis was al een enorme aderlating en nu komt deze klap daar nog bovenop”, aldus Klok. “Nu moet The Harbour Club sluiten door een strijd tussen criminelen. Dan voelt het toch een beetje of misdaad loont.”