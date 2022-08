COA denkt dat alle asielzoekers Ter Apel vannacht onderdak hebben

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel lijkt komende nacht voor iedereen onderdak te zijn. Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt daar goede hoop op te hebben. Later woensdagavond wordt duidelijk of het echt lukt om alle asielzoekers een dak boven hun hoofd te bieden.

Na een regen- en onweersbui aan het begin van de avond, stonden er plassen water op het terrein bij het aanmeldcentrum waar asielzoekers verblijven. Voor het noorden van het land heeft het KNMI woensdagavond code geel uitgegeven. Onder meer Friesland, Groningen en Drenthe kunnen te maken krijgen met onweersbuien en lokaal kan daarbij veel neerslag vallen.

Afgelopen tijd sliepen geregeld asielzoekers buiten. Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum, waar ook mensen de nacht doorbrachten op stoelen in de wachtruimtes. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een huis.