Doorgang naar Twentekanaal voor scheepvaart beperkt

Rijkswaterstaat beperkt de doorgang naar de Twentekanalen voor de scheepvaart. Bij de grote sluis in Eefde (Gelderland) wordt vanaf woensdag alleen nog maar geschut op aanvraag. Dat is nodig, omdat er door de droogte te weinig water is. Rijkswaterstaat sluit niet dat het scheepvaartverkeer helemaal wordt gestremd, als er niet voldoende regen valt.

Het Twentekanaal is een belangrijke logistieke schakel voor de Europese binnenvaart van en naar Duitsland. De sluis bij Eefde is de enige toegang vanaf de grote rivieren richting het oosten en wordt daarom wel de Poort van Twente genoemd. De sluis ligt in de IJssel aan het begin van de Twentekanalen.

In de IJssel staat het rivierwater al enige tijd extreem laag. Tijdelijke pompinstallaties bij Eefde pompen water uit de IJssel omhoog naar het kanaal. Dat water is noodzakelijk voor de bevaarbaarheid van de kanalen, maar ook voor de drinkwatervoorziening, natuur, landbouw en water in stedelijk gebied in een deel van de Achterhoek, Twente, het noordoosten van Overijssel en een deel van Drenthe. Er moet ook voldoende water in de vaarweg blijven staan om dijken nat te houden.

Rijkswaterstaat zegt dat er op dit moment zo weinig water is dat de waterstand maar nauwelijks op peil blijft. Schepen door de sluis laten varen kost veel water en daarom wordt dat beperkt. Schippers moeten bellen als ze door de sluis bij Eefde willen. Vervolgens mogen ze op afroep de sluis naderen op een moment dat er geschut kan worden. De wachttijd kan flink oplopen.