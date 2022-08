Gemeentebestuur Tubbergen: zo ga je niet met mensen om

De gemeente Tubbergen is boos over de stap van de staatssecretaris om de gemeente te passeren bij het aanwijzen van een opvanglocatie voor asielzoekers. “Waarom wordt dit van hogerhand opgelegd?” zei burgemeester Wilmien Haverkamp woensdag op een ingelaste persconferentie. “Zo ga je niet met mensen om.”

Staatssecretaris Eric van der Burg deelde de burgemeester dinsdagavond mee dat hij het COA opdracht heeft gegeven om het hotel ‘t Elshuys te kopen voor de exploitatie van een asielzoekerscentrum. Het gemeentebestuur voelt zich overvallen, zei ook wethouder asielzaken Ursula Bekhuis.

In het hotel is nu plaats voor 75 gasten. Er wordt momenteel gesproken over een opvang van tweehonderd tot driehonderd asielzoekers. Het hotel is daar ongeschikt voor, zegt het gemeentebestuur. “Ook omdat het hotel in een dorp met 3000 inwoners staat. Dan verlies je de verhoudingen”, zei Bekhuis. De gemeente onderzoekt of ze stappen kan nemen tegen dit besluit.

Dinsdagavond werd er al door tientallen mensen actiegevoerd bij het hotel. De burgemeester kon nog niets zeggen over te nemen maatregelen. “We houden de vinger aan de pols en we hopen dat we het rustig houden in de gemeente.” De politie, ook aanwezig bij de persconferentie, wilde daar niet veel over kwijt. “We denken eerder aan de wijkagent dan aan een peloton ME”, aldus een politiewoordvoerder.