Gewonde door schietincident bij Julianapark in Utrecht

In de buurt van het Julianapark in Utrecht is dinsdagavond iemand gewond geraakt bij een schietincident, meldt de politie. Het slachtoffer moest voor behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar.

De politie is op zoek naar de dader, er is nog geen aanhouding verricht. Wat de aanleiding was voor het incident is onbekend.

Wegens het incident werd een politiehelikopter ingezet, ook is een weg in de buurt van het park afgezet. Daar wordt onderzoek gedaan. Het Julianapark ligt in het noordwesten van de Domstad.