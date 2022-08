Koopmans: eerste resultaten vaccin apenpokken in september

Op zijn vroegst in september kunnen onderzoekers iets zeggen over de werking van het vaccin dat wordt ingezet tegen apenpokken, zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. In dat ziekenhuis worden honderd mensen gevolgd die onlangs een inenting tegen het apenpokkenvirus kregen.

Mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van apenpokken kunnen momenteel worden gevaccineerd met een pokkenvaccin. Dat is een doorontwikkelde variant van het middel dat tot 1974 werd gebruikt tegen de ‘gewone’ pokken, legt Koopmans uit. In de Rotterdamse studie wordt onder meer bekeken hoeveel antistoffen mensen aanmaken tegen apenpokken na een prik met het pokkenvaccin.

Het vaccin is tot dusver maar heel weinig ingezet in de Afrikaanse landen waar het apenpokkenvirus al langer rondgaat. Daarom is er weinig informatie over de werking ervan bij het voorkomen van apenpokken. En dat is zonde, zegt Koopmans. “Want er is weinig vaccin beschikbaar, dus je moet zorgen dat je er wel wat van leert. Weg is weg.”

In Nederland krijgen mensen momenteel twee prikken, met een maand tijd tussen de eerste en de tweede prik. De onderzoekers willen erachter komen of het uitmaakt voor de werking van het vaccin of mensen al een ‘oud’ pokkenvaccin kregen of niet. Ook wordt bekeken of de tweede prik na een maand echt zorgt voor nog meer reactie van het lichaam, aldus Koopmans.

Of het vaccin ook effectief is op de langere termijn en of het mensen dus blijvend kan beschermen tegen een infectie met de apenpokken valt nog lang niet te zeggen, stelt de viroloog. Daarvoor is een groter en langduriger onderzoek nodig.

In Nederland kunnen enkele tienduizenden mensen het vaccin tegen apenpokken krijgen. Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen. Mensen krijgen het pokkenvaccin Imvanex.