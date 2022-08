Opnieuw spontane betoging bij ‘asielhotel’ Albergen

Bij het hotel in Albergen in de gemeente Tubbergen waar mogelijk asielzoekers worden gehuisvest, hebben zich dinsdag opnieuw veel mensen verzameld die een spontane tegenactie houden. Het verloopt rustig, mensen hielden bordjes omhoog met daarop: AZC Nee. Ook was er een omgekeerde Nederlandse vlag te zien, een veelgebruikt symbool bij boerenprotesten tegen stikstofmaatregelen.

Dinsdag werd bekend dat het kabinet de gemeente wil dwingen in het hotel asielzoekers op te vangen, maar daar is veel verzet tegen. Zo ontstond dinsdagavond bij het pand al een spontane oploop van mensen. “Zo ga je niet met mensen om”, zei burgemeester Wilmien Haverkamp woensdag over het voornemen om de opvang “van hogerhand” op te leggen.

De politie gaat ervan uit dat de nieuwe betoging bij het hotel rustig verloopt. “Als dat toch anders loopt, treffen we zo nodig maatregelen”, aldus een woordvoerder.