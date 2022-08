Staatssecretaris: Tubbergen nog niks gedaan, daarom helaas dwang

De gemeente Tubbergen heeft ondanks vele verzoeken nog niks gedaan aan asielopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sprak al maanden met de gemeente over het hotel in Albergen, dat geschikt was voor opvang van vluchtelingen. Toen de gemeente nee bleef zeggen was het helaas nodig om naar een dwangmaatregel te grijpen.

Dat zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over het nieuws dat de Overijsselse gemeente als eerste in Nederland gedwongen wordt om asielopvang te accepteren in het dorp Albergen. Volgens Van der Burg kan de gemeente niet zo verrast zijn, aangezien er al maanden gesprekken liepen. De burgemeester van Tubbergen is een uur voor de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregel, aldus Van der Burg.

“Er is meer plaats nodig voor vluchtelingen in heel Nederland. Als dat niet op basis van vrijwilligheid lukt, dan kan ik twee dingen doen: het opvangcentrum in Ter Apel volledig laten verstoppen of ingrijpen. Dat laatste doe ik liever niet, maar er is door een aantal gemeenten te weinig geleverd op basis van vrijwilligheid”, aldus de bewindsman. Dat er in Tubbergen veel weerstand is ontstaan, had hij wel verwacht, maar is geen reden om zijn besluit terug te draaien.

Van der Burg verwerpt de kritiek dat steeds kleine plattelandsgemeenten buiten de Randstad getroffen worden door zijn beleid. Hij wijst op grote steden als Utrecht, Amsterdam en Rotterdam die veel vluchtelingen opvangen. En op kleinere gemeenten als Gilze en Rijen en Budel (gemeente Cranendonck), die grote asielzoekerscentra hebben of hebben gehad.