VEH: bouw jaarlijks 10.000 betaalbare starterswoningen

Vereniging Eigen Huis (VEH) vraagt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) jaarlijks minimaal 10.000 nieuwe starterswoningen te bouwen van maximaal 260.000 euro. De vereniging doet de oproep omdat ze vindt dat jonge mensen weer perspectief moeten hebben op de huizenmarkt. VEH is daarom een petitie begonnen om aandacht te vragen voor de positie van starters. Ook voert de vereniging dit weekend op Lowlands actie voor starters.

De Jonge wil in de komende acht jaar 900.000 huur- en koopwoningen bouwen, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn voor starters. Dat is volgens de minister het geval bij koopwoningen tot 355.000 euro. VEH stelt dat nieuwbouwhuizen van rond die prijs voor starters nog steeds onbetaalbaar zijn. “Daarvoor moeten zij een minimaal jaarlijks inkomen hebben van twee keer modaal (76.000 euro). Een eigen woning raakt daardoor voor steeds meer jonge mensen uit het zicht.”

Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij VEH, vindt dat er afspraken moeten komen over de bouw van huizen die voor starters echt goed betaalbaar zijn, “zonder te vervallen in schijnoplossingen waar niemand op zit te wachten, zoals containerwoningen of de spreekwoordelijke bezemkasten en kippenhokken”. Daarom vraagt de vereniging de minister jaarlijks 10.000 nieuwe en betaalbare starterswoningen te realiseren.

Jonge mensen met een gemiddeld inkomen moeten een eerste stap op de woningladder kunnen zetten, zo vindt de vereniging. Maar doordat de huizenprijzen veel harder zijn gestegen dan de inkomens, lukt dat steeds vaker niet meer.

VEH ziet een koopwoning van 260.000 euro als ‘betaalbaar’. Tweeverdieners die samen anderhalf keer modaal verdienen (57.000 euro) kunnen ruim 250.000 euro aan hypotheek krijgen, mits er geen schulden of andere financiĆ«le verplichtingen zijn. De bijkomende kosten bij de koop van een huis moeten zij zelf betalen. Klein: ‘Met een woning van 260.000 euro sluit je aan bij het inkomen van mensen.”