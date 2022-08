Veiligheidsberaad en gemeenten praten met kabinet over asielcrisis

Vertegenwoordigers van het Veiligheidsberaad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet overleggen woensdag opnieuw over de crisis in de asielopvang. Dat meldt een woordvoerster van het Veiligheidsberaad. Het gesprek zal onder meer gaan over de aanwijzing door het kabinet van een hotel in Albergen als locatie voor de opvang van asielzoekers, zonder akkoord van de gemeente Tubbergen.

Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls heeft vakantie. Daarom vervangt burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma hem bij het overleg, dat digitaal is. Namens het kabinet nemen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en de ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) deel aan het overleg. Dat begint rond 20 uur.

Van der Burg meldde vorige week dat de wensen van ‘weigergemeenten’ door het kabinet aan de kant worden geschoven als zij geen vergunning willen verlenen om een gebouw voor asielopvang aan te wijzen. In de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, is dat nu gebeurd. De gemeente heeft aangegeven “verrast” te zijn door de gang van zaken. Na de bekendmaking van de aanwijzing door het kabinet werd bij het hotel geprotesteerd.

Het gesprek tussen het Veiligheidsberaad, de gemeenten en het kabinet gaat ook over de ruim 5600 extra crisisnoodopvangplekken die de 25 veiligheidsregio’s moeten regelen. Staatssecretaris Van der Burg deed dat verzoek onlangs aan de regio’s. Bruls benadrukte toen dat de veiligheidsregio’s al tegen de grenzen van het uitvoerbare aan lopen.