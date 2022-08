Afgelopen week 2840 mensen gevaccineerd tegen apenpokkenvirus

In de afgelopen week hebben 2840 mensen zich laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus. Dat is iets minder dan de week ervoor, toen 3465 mensen zo’n preventieve prik haalden. In totaal zijn 8281 mensen ingeënt tegen de ziekte, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vaccinatiecampagne startte eind juli in de regio’s Amsterdam en Haaglanden. Daarna haakten de andere delen van het land een voor een aan. De afgelopen zeven dagen zijn de eerste week waarin alle regio’s volledig meedoen met het vaccinatieprogramma. In Amsterdam zijn de meeste vaccinaties gezet, namelijk 2736.

De mensen krijgen twee inentingen met het pokkenvaccin Imvanex. Dat moet ze beschermen voor het geval ze het apenpokkenvirus oplopen. Voor de eerste lichting worden enkele tienduizenden mensen uitgenodigd. Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen. Zij lopen mogelijk het grootste risico besmet te raken met het apenpokkenvirus.

Het aantal bevestigde besmettingen loopt langzaam op. In de afgelopen week zijn 62 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is het laagste aantal in een week tijd sinds half juni. De teller staat nu op 1087 positieve tests. De meeste positief geteste mensen zijn mannen die seks hebben met mannen. Veertien vrouwen hebben het virus opgelopen.

Mensen die het apenpokkenvirus oplopen, krijgen 5 tot 21 dagen na de besmetting de eerste klachten. Ze kunnen last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Twaalf mensen hebben zich in een ziekenhuis moeten laten behandelen aan de klachten die bij een besmetting horen. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

Deskundigen hadden in juni gewaarschuwd dat pride-evenementen zouden kunnen leiden tot “intensievere verspreiding” van het apenpokkenvirus. De bekendste daarvan, Pride Amsterdam, werd ongeveer twee weken geleden gehouden. Dit is niet terug te zien in de cijfers, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) “is het nog te vroeg om een breder beeld te geven”.