Amsterdamse scholier (15) aangehouden om wurgspel

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft begin deze maand een 15-jarige jongen laten aanhouden die vier scholieren buiten bewustzijn zou hebben gebracht tijdens het zogeheten stikspel, ook wel ‘choking game’ genoemd. De raadkamer van de rechtbank heeft de jongen uit voorlopige hechtenis geschorst, zodat hij “aan zijn gedrag gaat werken”. Justitie maakt zich grote zorgen om de toenemende populariteit van het spel.

De wurggrepen die de betrokken jongen zou hebben toegepast zijn op camerabeelden van de school vastgelegd. De scholieren raakten tijdelijk buiten bewustzijn. Het wurgspel, waarbij de halsslagader wordt dichtgeknepen, veroorzaakt een korte roes. Het kan leiden tot een zuurstoftekort in de hersenen, met ernstige gevolgen.

“Het is verre van onschuldig”, zegt de jeugdofficier van justitie die op de zaak zit. “Er zijn tieners om het leven gekomen door het verkeerd aflopen van het wurgspel.” Een berucht recent voorbeeld daarvan is de 12-jarige Brit Archie Battersbee, die na een maandenlange coma op 6 augustus overleed. Volgens de moeder van de jongen had hij meegedaan aan een onlinechallenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. De medische behandeling van de jongen werd stopgezet omdat zijn vooruitzichten nihil waren.

De jeugdofficier wijst erop dat het spel niet alleen gevaarlijk is voor de gezondheid. “Het verwurgen van iemand zien wij niet als een spelletje, maar als een misdrijf. Daarvoor kun je door het Openbaar Ministerie worden aangehouden en worden vervolgd. Dit kan in de toekomst problemen opleveren voor bijvoorbeeld je droombaan, omdat je geen verklaring omtrent gedrag, een VOG, zou kunnen krijgen.”