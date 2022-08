Initiatiefgroep: beloon duurzame boeren en herstel de markt

Duurzame boeren moeten betaald worden voor hun inspanningen, schrijft initiatiefgroep Regie op Ruimte in een rapport aan het kabinet, dat donderdag is verzonden naar stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De overheid zou daarbij moeten helpen.

Supermarkten, bedrijven en de industrie zitten momenteel gevangen in het systeem, stelt de groep na berichtgeving in het AD. De markt stuurt vooral op prijs en grote hoeveelheden. Daardoor zijn de natuur en de boer de pineut. In de initiatiefgroep Regie op Ruimte zitten onder meer enkele boeren, voormalig minister van Landbouw Cees Veerman en hoogleraar Jan Willem Erisman. De groep wil dat de overheid “naast de boer gaat staan en niet tegenover”. De huidige stikstofdoelen blijven in het rapport overeind: de uitstoot van stikstof moet gemiddeld 50 procent omlaag.

Het advies sluit aan bij de brief die Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel woensdag naar Remkes stuurde. De stichting pleit onder meer voor een nieuw verdienmodel voor de boer, een omslag waar de overheid meer geld voor vrij moet maken. Bovendien kan een boer ook landschapsbeheerder worden, die natuur aanlegt en onderhoudt. Dat soort initiatieven bestaat al, maar het budget daarvoor is relatief laag, aldus de stichting. Nu kunnen weinig boeren meedoen en met contracten van maximaal zes jaar is een boer niet langdurig verzekerd van inkomsten. Ook dat moet anders.

Het rapport van Regie op Ruimte is een van de ongeveer tien tot twintig brieven die Remkes als bemiddelaar de afgelopen weken heeft ontvangen. Volgens een woordvoerder van de bemiddelaar sturen diverse mensen en organisaties hun visie of “een briljant idee” naar Remkes. Donderdag stuurden ook dierenorganisaties hem een brief. Ze vinden dat het belang van vee in Nederland ook mee moet wegen in de discussie en willen dat de belangenorganisaties ook door Remkes worden uitgenodigd.

Afgelopen maandag waren natuurorganisaties aan de beurt om met het kabinet te praten, onder leiding van de bemiddelaar. Woensdag sprak het kabinet met Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. Donderdag schuiven onder meer banken aan tafel. Eerst zou supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) hier ook bij zijn. Die zegde maandag af.