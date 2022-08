Cel- en werkstraf voor uitlokken blokkade A18

Een 40-jarige man uit de gemeente Oost Gelre heeft donderdag 60 dagen cel, waarvan 56 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 100 uur opgelegd gekregen van de politierechter in Arnhem voor het initiƫren van een boerenprotest op de A18 bij Westendorp eind vorige maand. Hierbij werd de weg geblokkeerd en is afval gedumpt.

Omdat de man al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste eerder op de dag een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk.

De man stuurde in een groepsgesprek op WhatsApp de tekst: “vanavond nog mensen zin in een toertocht door de Achterhoek, rond 21 uur, inclusief kipper met spulletjes?” Ook zou hij een bijeenkomst hebben gefaciliteerd in aanloop naar de actie. “20:30 /21 uur, staat hier de koffie klaar vanavond.”

De officier van justitie zei dat deze uitlokkende rol “bepalend is geweest”. Rijkswaterstaat diende een schadeclaim van 3600 euro in, die is toegewezen.