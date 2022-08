Rechercheteams in Amsterdam onderzoeken plofkraken en explosies

In Amsterdam zijn sinds deze week twee rechercheteams geformeerd die onderzoek doen naar de plofkraken en explosies van de afgelopen periode. In een krappe maand tijd waren er vier plofkraken, ook ging er “in de afgelopen twee á drie weken om de paar dagen wel ergens in de stad een explosief af”, meldt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van De Telegraaf.

In de teams zitten mensen met verschillende expertises, zoals forensisch experts en wijkagenten. Hiervoor was er ook al volop overleg, maar de mensen worden nu vrijgemaakt voor het onderzoek naar de plofkraken en explosies.

Bij onderzoek naar de explosies, zoals bij voordeuren, wordt volgens de woordvoerder met twee scenario’s rekening gehouden: een drugsgerelateerd conflict of een persoonlijke vete. “Maar dan moet wel helder zijn voor wie het explosief bedoeld was. Er zijn genoeg zaken waar dat heel helder is, bijvoorbeeld als het explosief door de brievenbus is gedaan. Dat is al duidelijker dan wanneer het op straat ontploft.”

Bij een plofkraak is het scenario “heel helder”, zegt de politie. “Het gaat de daders gewoon om geld.” Dit noemt de woordvoerder “zinloos en levensgevaarlijk, ook voor henzelf. Als het al lukt om geld uit de geldautomaat te krijgen, is het niet meer bruikbaar”.

Begin deze maand bleek al uit cijfers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) dat het gebruik van handgranaten bij aanslagen en pogingen hiertoe op panden en voertuigen lijkt te dalen, terwijl het gebruik van zelfgemaakte explosieven toeneemt. De woordvoerder van de politie in Amsterdam herkent dit beeld. De speciaal geformeerde rechercheteams zullen onder meer onderzoek doen naar de herkomst van de gebruikte explosieven.