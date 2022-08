Rutte erg bezorgd over koopkracht

Minister-president Mark Rutte is erg bezorgd over de koopkracht van de Nederlanders. Hij noemt dat een heel serieus probleem, waar een oplossing voor moet komen. Dat zei de premier na afloop van het stikstofoverleg van onderhandelaar Johan Remkes met de bankensector. Rutte en een aantal andere bewindslieden waren daarbij.

Rutte zei nog niet aan welke oplossingen het kabinet denkt. Dat is volgens hem een proces dat niet morgen klaar is. Het kabinet moet meerdere vraagstukken oplossen. Het financiƫle vraagstuk hoort daarbij, zei hij. De oplossingen voor de verschillende crises in Nederland moeten met elkaar in balans zijn, vindt hij. Het coalitieoverleg van donderdagavond in het Catshuis in Den Haag zal zich echter met name concentreren op een vooruitblik naar de begroting, aldus de premier.

Rutte had donderdag een goed gesprek met de bankensector. “We moeten met alle betrokkenen kijken naar de enorme verandering die de boeren te wachten staat. Het moet ook in de toekomst een sterke sector blijven. Iedereen moet daar een bijdrage aan leveren.”