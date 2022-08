Weer veel bewoners op de been bij ‘asielhotel’ Albergen

Bij het hotel in Albergen in de Overijsselse gemeente Tubbergen, dat is aangekocht door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA, zijn donderdagavond opnieuw veel demonstranten op de been. Aan het begin van de avond zijn er weer een paar honderd bewoners aanwezig voor een plaatselijk protest tegen de komst van asielzoekers.

Er zijn minder jongeren aanwezig dan op dinsdag- en woensdagavond, toen spontane tegenacties werden gehouden. Een op sociale media veelal bekritiseerd spandoek met de tekst ‘Houd Albergen schoon’ is inmiddels weggehaald. Daarvoor in de plaats zijn vier nieuwe spandoeken opgehangen met teksten als ‘Hier is geen plek voor AOW’ers, dit kabinet geef voorkeur aan AZC’ers’ en ‘Een knus dorpje met 3000 buren, daar kan je geen 300 AZC’ers heen sturen.’

Voor het hotel staat een grote oplegger. Volgens aanwezigen is het de bedoeling die te gebruiken als podium. JA21-leider Joost Eerdmans komt in de avond naar Albergen om met bezorgde bewoners te praten. Kamerlid Pieter Omtzigt gaat eveneens naar Albergen voor een besloten bijeenkomst met bewoners. Hij stelt Kamervragen over de aankoop van het hotel.

Dinsdag werd bekend dat het kabinet de gemeente wil dwingen in het hotel asielzoekers op te vangen, maar daar is veel verzet tegen. Zo ontstond dinsdagavond bij het pand al een spontane oploop. “Zo ga je niet met mensen om”, zei burgemeester Wilmien Haverkamp woensdag over het voornemen om de opvang “van hogerhand” op te leggen. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is de dwangmaatregel nodig aangezien er meer plaats voor vluchtelingen nodig is in Nederland omdat het opvangcentrum in Ter Apel al een hele tijd volledig volloopt.

In Albergen kunnen volgens het COA driehonderd asielzoekers worden opgevangen. De bewoners vinden dat te veel. ‘De democratie heeft verloren als Nederland zich niet laat horen’, valt op een van de spandoeken te lezen. En: ‘Door wanbeleid raken wij ons gezellige dorpje kwijt’.