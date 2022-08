Bol op jacht naar unieke dubbel bij EK atletiek

Femke Bol is van plan een unieke prestatie te leveren op de Europese kampioenschappen atletiek in München. Ze wil als eerste atlete ooit goud halen op de combinatie 400 meter en 400 meter horden.

De titel op de 400 meter heeft ze al binnen. De 22-jarige Amersfoortse veroverde woensdag het goud in een bijzonder snelle tijd van 49,44 seconden. Op de 400 meter horden is ze de torenhoge favoriete. Normaal gesproken kan niemand haar van die unieke dubbel afhouden, want ze is dit seizoen in Europa met afstand de beste op de ronde met de tien hekjes. De finale is om 21.45 uur.

Bol veroverde vorige maand zilver op de 400 meter horden bij de WK in Eugene. Vorig jaar won ze brons op de Olympische Spelen. Ze is met een tijd van 52,03 houdster van het Europees record.

Lieke Klaver komt uit in de finale van de 200 meter.