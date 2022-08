Duizenden boeren zaterdag langs Vueltaroute in Woudenberg

Tussen de 2000 en 4000 boeren komen naar verwachting zaterdag naar een protestbijeenkomst in Woudenberg (provincie Utrecht). Zij verzamelen zich op een ‘actieterrein’ langs het parcours waar de Vuelta, de Spaanse wielerronde, voorbijkomt. Op meerdere plekken langs de route proberen de boeren aandacht te vragen voor hun strijd tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen van het kabinet. Er komen geen blokkades, verzekert voorzitter Bart Kemp van organisator Agractie.

In de ochtend komen de actievoerders aan op de locatie aan de Rumelaarseweg. Kemp verwacht honderden tractoren. Die moeten rond 12.00 uur binnen zijn, want dan gaan veel wegen rond het parcours dicht. Er zijn diverse sprekers en er is muziek. Om 16.00 uur komen de wielrenners langs de locatie en hopen de boeren dat zij goed in beeld komen. “Wij hebben met de Vuelta een tekst doorgesproken die zij in vijf talen gaan voorlezen. Hierin staat waarom wij boeren actievoeren”, aldus Kemp.

Over een lengte van ongeveer 10 kilometer, tussen Scherpenzeel en Woudenberg, hebben de boeren ludieke acties gepland. Er hangen vlaggen, er staan tractoren met spandoeken en met strobalen hebben zij ‘sos Dutch farmers’ geschreven. Alles om “massaal een statement te maken”.

De tweede etappe van de Vuelta wordt zaterdag verreden van Den Bosch naar Utrecht.