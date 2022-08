Kamer komt terug van reces voor debat over uitspraken Hoekstra

De Kamer komt terug van reces voor een debat over de uitspraken van Wopke Hoekstra, CDA-partijleider en minister van Buitenlandse Zaken. Het verzoek van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders wordt door een ruime Kamermeerderheid gesteund, ook door coalitiepartijen.

Hoekstra zegt in een interview in het AD dat wat het CDA betreft het jaar 2030 niet meer heilig is om de stikstofreductie van 50 procent te hebben bereikt. Dat is tegen de afspraken in van het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

De uitlatingen van Hoekstra doen veel stof opwaaien. Premier Rutte noemt ze staatsrechtelijk op het randje. Het kabinet behoort met een mond te spreken. D66-minister Financiën Sigrid Kaag was verrast door de uitspraken van Hoekstra die ze “uiterst opmerkelijk” noemt.

In het Catshuis is het donderdagavond het interview ter sprake gekomen, maar details zijn niet benoemd. Daar kwamen de top van het kabinet en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen voor het eerst sinds het reces bijeen. Er is gesproken over de stikstof-, koopkracht- en vluchtelingencrisis. Deze ochtend zijn de uitlatingen van Hoekstra “uitgebreid besproken”, zegt VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans.

In het interview zegt Hoekstra ook dat er “minimaal 10 miljard euro nodig” is voor het pakket om de pijn van huishoudens door de torenhoge prijzen te verzachten. Vrijdag kwamen de koopkrachtvoorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) naar buiten. Op basis daarvan zouden de coalitiepartijen en het kabinet juist nog moeten beginnen aan de onderhandelingen over het koopkrachtpakket.

Die onderhandelingen gaan niet alleen over de manier waarop koopkrachtreparaties worden uitgevoerd, maar ook bij wie ze terechtkomen én hoeveel geld er in het pakket wordt gestoken.

De uitlatingen van Hoekstra schuren bovendien, omdat het kabinet ‘met een mond’ hoort te spreken. In de Grondwet staat zelfs dat de ministerraad de eenheid van beleid moet bevorderen. Hoekstra is tegelijkertijd minister en partijleider. Hij benadrukte dat hij de uitlatingen deed als leider van zijn partij.