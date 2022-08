Lowlands na twee jaar terug van weggeweest

Nadat het festival twee keer was geannuleerd vanwege de coronapandemie is ook Lowlands weer terug. De 28e editie van het festival in Biddinghuizen gaat vrijdag van start en duurt tot en met zondag.

De tienduizenden bezoekers worden de komende dagen zoals altijd getrakteerd op muziek en andere culturele optredens. Rapper Frenna opent vrijdag de Alpha-tent, het hoofdpodium van het festival. Later op de dag treden onder anderen Michael Kiwanuka, Liam Gallagher, Sam Fender, Eefje de Visser en The Opposites op.

Op zaterdag zijn onder meer Goldband, The Kooks, Oscar and the Wolf en Arctic Monkeys te zien. Op de laatste dag staan namen als Froukje, James Blake en Lewis Capaldi op het affiche. Lowlands wordt zondag afgesloten door Stromae.