Brand bij islamitisch centrum in Veldhoven

In Veldhoven, bij Eindhoven, heeft brand gewoed in het gebouw van een islamitisch centrum aan de Kruisstraat. Regionale media spreken van brandstichting, maar de brandweer kan dat niet bevestigen. Volgens een woordvoerder wordt de oorzaak nog onderzocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Het pand is beschadigd, maar niet helemaal afgebrand, aldus de brandweer.

Het getroffen pand wordt gebruikt door de stichting Islamplanning. Er worden onder meer lessen aan kinderen gegeven. Tegen de komst van het islamitisch centrum was eerder deze zomer veel verzet in Veldhoven. Een onlinepetitie werd 1600 keer ondertekend.