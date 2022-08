Burgemeester Aboutaleb roemt Peper: groot bestuurder en denker

De huidige Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb roemt de zaterdag overleden Bram Peper, oud-burgemeester van de stad. “Burgemeester Peper was in zijn tijd een groot bestuurder en denker. Zijn opvattingen over de sociale vernieuwing en de ontwikkeling van de Kop van Zuid inclusief de bouw van de Erasmusbrug waren vooruitstrevend en hebben enorm bijgedragen aan de huidige kwaliteit van de stad”, laat Aboutaleb weten via zijn woordvoerder.

“Hij heeft de laatste jaren helaas ook geleden onder een mindere gezondheid. En toch verscheen hij regelmatig op allerlei stedelijk activiteiten om zijn belangstelling te tonen.”

Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt het overlijden van Peper te ervaren als een zwaar verlies voor de stad. Zondag zal vanaf 10.00 uur de Rotterdamse vlag op het stadhuis halfstok hangen.