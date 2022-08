Brand op schip in droogdok in Schiedam

Aan boord van een schip in een droogdok bij Damen Shiprepair aan de Admiraal De Ruyterstraat in Schiedam is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur brand uitgebroken. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en meldde rond 08.00 uur dat de vlammen minder zijn geworden.

Ook de rook en stank zijn afgenomen, aldus de veiligheidsregio. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten in de omgeving. In eerste instantie kwam er behoorlijk wat rook vrij bij de brand en trok die richting een nabijgelegen woonwijk.

Omwonenden die last hadden van de rook werd aangeraden deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Rond 04.45 uur ging het beveiligingsalarm van het schip af en was de scheepshoorn in de omgeving te horen. Die is korte tijd later uitgeschakeld, aldus de veiligheidsregio.

De brand brak uit tijdens werkzaamheden, laat de woordvoerder weten. Volgens hem is er niemand gewond geraakt en heeft al het aanwezige personeel zich in veiligheid kunnen brengen. De veiligheidsregio verwacht dat het blussen nog enige uren kan gaan duren.