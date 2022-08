Deel A27 richting Breda dicht na ongeluk bij Oosterhout

Door een ongeluk op snelweg A27 bij Oosterhout zijn zondagochtend drie mensen gewond geraakt, meldt de politie. De gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De weg naar het zuiden, vanuit Gorinchem richting Breda, blijft vermoedelijk tot 15.00 uur afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout-Zuid wegens onderzoek, meldt de ANWB.

Verkeer richting Breda, waar zondag de derde etappe van de Ronde van Spanje (Vuelta) begint en eindigt, wordt aangeraden om te rijden via de A59 en de A16. Rijkswaterstaat meldt dat er file begint te ontstaan, mogelijk vanwege mensen die op weg zijn naar de wielerwedstrijd. De organisatie van de Vuelta raadt wielerliefhebbers aan de verkeersinformatie in de gaten te houden en via de A16 naar Breda te rijden.

De rijbaan van de A27 vanuit het zuiden was ter hoogte van Oosterhout ook enige uren dicht. De traumahelikopter was daar geland en er lagen brokstukken van het ongeluk waarbij drie auto’s waren betrokken, aldus Rijkswaterstaat en de ANWB.