GGD klaar voor nieuwe prikronde, wachten is op aangepast vaccin

De GGD’en zeggen klaar te zijn voor de nieuwe ronde inentingen tegen het coronavirus komend najaar. Of het aangepaste coronavaccin waar het kabinet op hoopt tijdig door de Europese geneesmiddelenwaakhond is beoordeeld, is nog de vraag.

In eerste instantie zijn mensen met een hoger risico op een ernstig verloop van een coronabesmetting aan de beurt voor een herhaalprik, evenals zorgpersoneel met patiĆ«ntencontact. Het is de bedoeling dat de GGD’en vanaf half september 700.000 prikken per week kunnen zetten.

“Het gaat voorspoedig”, laat de GGD Twente weten over de voorbereiding van de najaarscampagne. “Het is uiteraard uitdagend, maar we zien de campagne met vertrouwen tegemoet”, meldt ook de GGD Kennemerland. Ook andere GGD-regio’s laten weten klaar te zijn voor de opdracht in september.

De GGD Limburg-Noord opent komende tijd nog twee vaccinatielocaties: een in Weert en een in Venray. Ook in de regio Hollands Noorden komt er nog een extra vaccinatielocatie bij, in Middenmeer. In Assendelft wordt momenteel een nieuwe vaccinatielocatie opgetuigd voor de GGD Zaanstreek-Waterland. Ook in de regio Rotterdam wordt begin september nog een nieuwe locatie geopend.

Sommige regio’s zijn nog op zoek naar personeel voor de vaccinatielocaties. De GGD Gelderland-Midden meldt dat het werven van prikkers en mensen voor administratieve functies goed gaat. “Het werven van verpleegkundigen en artsen is wel iets moeilijker”, aldus een woordvoerster, maar ze verwacht dat ook dat goedkomt. Ook GGD Groningen is blijvend op zoek naar artsen. In Zaanstreek-Waterland wordt eveneens nog personeel gezocht en opgeleid. De GGD Utrecht heeft nog “vacatures uitstaan”, maar verwacht die op tijd te kunnen vullen.

Het kabinet wil aangepaste versies van de coronavaccins van Pfizer en Moderna gebruiken voor de nieuwe prikronde in september. De vaccins moeten beter beschermen tegen de omikronvariant van het virus. Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) buigt zich momenteel over de nieuwe versies van de prikken van Pfizer en Moderna. Het is nog onduidelijk wanneer dat oordeel klaar is. Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – onderdeel van het EMA – denkt “in de loop van september” met een uitspraak te komen. Als de aangepaste vaccins niet voor half september beschikbaar zijn, komt het Outbreak Management Team Vaccinatie met een nieuw advies over de aanpak van de najaarscampagne.