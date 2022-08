Nederlandse militair in Irak zwaargewond na schot in borst

Een Nederlandse militair is zondagmiddag in Irak zwaargewond geraakt doordat hij tijdens wapenonderhoud een schotwond aan zijn borst heeft opgelopen. Hij is in kritieke toestand naar een militair ziekenhuis in Bagdad overgebracht, meldt Defensie.

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het incident, waarvan nog onbekend is hoe het heeft kunnen gebeuren. De leeftijd van de man is nog niet gemeld. Wel is het thuisfront van de militair op de hoogte gebracht.

De militair maakt deel uit van de Nederlandse eenheid die het vliegveld van Erbil beveiligt. “Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen Erbil Airbase en omliggend gebied. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid van het coalitiepersoneel”, aldus Defensie.