Prinsengrachtconcert trekt 632.000 kijkers

De live-registratie van de veertigste editie van het Prinsengrachtconcert is zaterdagavond op NPO 2 gezien door ruim 600.000 mensen. Het klassieke openluchtconcert op de Prinsengracht in Amsterdam is daarmee goed voor een achtste plaats in de lijst met best bekeken programma’s van zaterdag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Tijdens het concert kijken traditiegetrouw zo’n 10.000 mensen vanaf bootjes en vanuit raamkozijnen van de huizen langs het water naar de optredens. Dit jaar stonden onder anderen de Frans-Duitse cellist Nicolas Altstaedt en de Amerikaanse concertpianist Barbara Nissman op het podium. De presentatie van de avond was in handen van de Nederlandse mezzosopraan Maria Fiselier.

Het Kinderprinsengrachtconcert dat in de middag plaatsvond en om 18.25 uur te zien was op NPO Zapp, was volgens SKO goed voor 126.000 kijkers. Onder anderen Jeangu Macrooy en Trijntje Oosterhuis werden er tijdens hun optredens begeleid door jonge klassieke musici.

Naar de tweede etappe van de Vuelta keken zaterdag een stuk minder mensen dan naar de eerste die op vrijdagavond werd verreden. De rit van Den Bosch naar Utrecht werd zaterdag op tv gevolgd door 450.000 kijkers, waar er vrijdagavond nog zo’n 946.000 voor de buis zaten.

Het best bekeken programma van de zaterdag was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur (1.426.000), gevolgd door Studio Sport Eredivisie (897.000) en het Half Acht Nieuws van RTL 4 (880.000).