Weer rond 300 mensen buiten geslapen bij aanmeldcentrum Ter Apel

Weer hebben rond de 300 mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Het is al voor de zoveelste nacht op rij dat het zo druk was bij het aanmeldcentrum dat mensen buiten moesten overnachten.

Ongeveer 250 asielzoekers brachten de nacht van vrijdag op zaterdag buiten in Ter Apel door. In de nacht van donderdag op vrijdag waren het er ook rond de driehonderd. Het was toen voor het eerst dat dat aantal zo hoog was.