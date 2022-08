Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt tot net boven de 600

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer aan het dalen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 617 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het laagste aantal sinds 24 juni, zo’n twee maanden geleden.

Het aantal opgenomen mensen met corona was de afgelopen tijd redelijk stabiel, het bleef net onder de 700 hangen. Sinds eind vorige week worden de coronavleugels van de ziekenhuizen weer wat leger. In de laatste paar dagen zijn netto 82 bedden vrijgekomen.

In de afgelopen dag zijn 70 positief geteste mensen nieuw in een ziekenhuis opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds 16 juni.

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die om hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere klachten hadden en toevallig besmet bleken.