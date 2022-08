Defensie gaat bommen ruimen op Vliegbasis Deelen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is maandag begonnen met het opruimen van vliegtuigbommen op het terrein van Vliegbasis Deelen. Op het terrein liggen diverse Engelse en Amerikaanse bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook worden naar verwachting Duitse bommen gevonden. Hoeveel explosieven de EOD precies moet opruimen zal pas tijdens het werk blijken, aldus Defensie.

De explosieven zijn begin dit jaar ontdekt toen Defensie bodemonderzoek deed vanwege het aanleggen van een nieuwe dropzone op de vliegbasis. Het was wel bekend dat op en rondom Deelen niet-ontplofte bommen zouden kunnen liggen, want in de omgeving is tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 zwaar gevochten. Daarom wordt bij alle bouwwerkzaamheden altijd eerst explosievenonderzoek gedaan.

Volgens Defensie komen de niet-ontplofte bommen nu tientallen jaren later langzamerhand naar de oppervlakte. Omdat de explosieven zwaar verouderd zijn, zijn ze ook instabiel. Dat maakt ze gevoeliger voor schokken en trillingen. Daarom worden alle vliegtuigbommen eerst geruimd voor de werkzaamheden aan de dropzone beginnen.

De EOD denkt samen met genisten van Defensie en een particuliere aannemer in elk geval tot 1 maart volgend jaar aan het werk te zijn. In die tijd worden de militaire trainingen op de vliegbasis aangepast. Vliegen gebeurt alleen boven de verharde delen van het complex. Defensie verwacht dat omwonenden alleen dreunen zullen horen in de omgeving, maar verder geen last van de ruimingen zullen hebben.