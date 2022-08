Man onwel na arrestatie, Rijksrecherche doet onderzoek

De Rijksrecherche doet onderzoek naar een incident waarbij een man donderdag na zijn arrestatie in Borne tijdens het vervoer naar het politiebureau onwel is geworden. Op beelden die RTV Oost heeft gepubliceerd, lijkt het alsof een agent een knie op de bewusteloze man zet. De man ligt nog altijd in het ziekenhuis.

De man werd donderdag opgepakt omdat hij, zo bleek na een speekseltest, onder invloed van drugs een auto bestuurde. Dit was op de Bornsche Beeklaan.

Tijdens het vervoer werd hij onwel. Op de beelden is te zien hoe de man, die bewusteloos lijkt, uit de auto wordt getrokken en op straat wordt gelegd. Vervolgens lijkt het alsof een agent een knie op de borst van de man plaatst.

Een woordvoerder van de politie meldt als antwoord op de vraag waarom de knie op de borst van de man lijkt te zijn geplaatst dat het “allemaal onderdeel is van het onderzoek van de Rijksrecherche. Die onderzoekt het volledige incident en daarbij dus ook het politieoptreden”.