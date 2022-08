Ministers bespreken stikstofplannen met provinciebestuurders

Op het provinciehuis in Arnhem is een nieuwe ronde van de gesprekken over het stikstofbeleid begonnen. Onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes gaan premier Mark Rutte en drie betrokken ministers in gesprek met bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen. Die zijn kritisch over de plannen waarmee het kabinet de stikstofuitstoot drastisch wil verlagen.

Ook binnen het kabinet is discussie ontstaan over het stikstofbeleid. CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra maakte vrijdag duidelijk dat de beoogde halvering van de uitstoot wat hem betreft niet per se in 2030 gehaald hoeft te worden. Zijn collega’s Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) hebben Hoekstra hef afgelopen weekend opnieuw over het onderwerp gesproken, vertelden ze voorafgaand aan de gesprekken in Arnhem.

“Dat is ook goed, we moeten het met elkaar doen”, zei Van der Wal, zonder verder uit te wijden over wat er precies is gezegd. Ook Staghouwer wilde niet verder ingaan op zijn laatste gesprek met Hoekstra en de verhoudingen in de coalitie. “Volgens mij is er morgen een debat. We gaan zien wat dat brengt.” Het voorstel van CDA-leider Hoekstra leidde tot woede bij de andere coalitiepartijen.

“We hebben niet veel tijd te verliezen”, herhaalde Van der Wal nog eens. Volgens haar is tussen het kabinet en de kritische provincies ook “helemaal niets aan de hand”. Ze benadrukte dat de plannen de komende tijd “verfijnd en uitgewerkt” moeten worden en dat provincies daar veel vrijheden in hebben. “Ik stuur op totaal 50 procent reductie, hoe we daar komen is aan de provincies en daar hebben ze alle ruimte voor.”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot neemt deel aan deze gespreksronde. “We hebben met elkaar een grote opgave en daar hebben we elkaar als overheden voor nodig”, zei ze vooraf. Over de uitspraken van haar partijgenoot Hoekstra zei ze dat hij die “natuurlijk als politiek leider” heeft gedaan. “Als kabinet hebben we afgesproken dat we het resultaat van Remkes afwachten”, voegde ze eraan toe.