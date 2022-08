BOOS-aflevering over The Voice gekozen tot TV Moment van het Jaar

Het onlineprogramma BOOS waarin Tim Hofman de misstanden rondom The Voice of Holland aan de kaak stelde, is door vakmediaplatform Spreekbuis.nl en onlinestreaminggids Streamwijzer verkozen tot het TV Moment van het Jaar. “Heel Nederland zat voor de BOOS-reportage aan de buis gekluisterd”, aldus Richard Otto, uitgever van Spreekbuis.nl.

Spreekbuis.nl en Streamwijzer hebben kijkers gevraagd wat zij het TV Moment van het Jaar vonden, waarna BOOS over The Voice of Holland als winnaar uit de koker kwam. De aflevering van BOOS was twee uur na publicatie al door meer dan 5 miljoen mensen bekeken. Inmiddels staat de teller van de YouTube-video op bijna 11 miljoen views. “De volgende dagen was de uitzending hét gesprek bij het koffieapparaat en werden er Kamervragen gesteld. Hilversum schudde even op zijn grondvesten, maar door de uitzending zijn er echt dingen in gang gezet”, zegt Otto.

In het programma van Hofman kwamen tientallen vrouwen aan het woord die onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen, inmiddels de ex van John de Mols zus Linda de Mol, en coaches Ali B en Marco Borsato beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de zangcompetitie op RTL 4.

Andere kanshebbers voor het TV Moment van het Jaar 2021/2022 waren de beelden van de Formule 1-overwinning van Max Verstappen, de ongeneeslijk zieke Jan Rot die Hallelujah zingt bij Matthijs Draait Door en de beruchte kaars-uitspraken door Johan Derksen bij Vandaag Inside.

Eerder was het TV Moment van het Jaar te zien op televisie en werd het uitgezonden door de VARA. Sinds 2022 zijn Spreekbuis.nl en Streamingwijzer weer gestart met de verkiezing.