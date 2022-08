Coalitie wacht stikstofgesprekken Remkes af na actie Hoekstra

Het kabinet zegt vast te houden aan de eigen doelen om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 2019. Maar de ruzie binnen de coalitie en het kabinet na de stikstofuitspraken van CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra is even op pauze gezet: de coalitie wacht de uitkomst van de gesprekken onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes af.

Dat is de uitkomst van een marathondebat, waarvoor de Tweede Kamer van zomerreces terugkwam, over de uitspraak van Hoekstra dat de stikstofdoelen voor zijn CDA niet heilig zijn.

Remkes voert de komende weken nog gesprekken met boerenorganisaties over de stikstofcrisis. Het worden “weken van de waarheid”, zei fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Dat de discussie over het stikstofbeleid tot die tijd opzij wordt geschoven, laat zien dat er mogelijk toch ruimte is om flexibel met de doelen om te gaan. VVD, D66 en CU, de coalitiegenoten van het CDA, bevestigden tijdens het debat evenwel stuk voor stuk dat de doelen niet gewijzigd worden. Uit het debat bleek ook dat vooral D66 en de VVD niet te spreken waren over de manier waarop het CDA het stikstofdebat opnieuw op scherp heeft gezet.

Hoekstra zelf bevestigde dat hij en zijn partij achter het regeerakkoord staan, maar hij staat óók achter het interview. En dat schuurt inderdaad, gaf hij toe.

Oppositiepartijen vinden dat de CDA-bewindsman het kabinetsbeleid ondergraaft en wilden helderheid van de christendemocraten én van premier Mark Rutte. Een motie van GroenLinks om de doelen te laten staan voor 2030, kreeg echter geen steun van de vier coalitiefracties, bleek aan het eind van het marathondebat. Het kabinet had steun voor het voorstel afgeraden, omdat de motie geen aanpassing van het beleid voorstelt. Alleen de indieners GroenLinks, Volt, PvdA en Partij van de Dieren steunden het.

Een motie van wantrouwen die de PVV ook namens de SP indiende tegen de regering, werd verworpen. Daarvoor was steun van DENK, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga.