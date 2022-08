Hoekstra staat achter regeerakkoord én interview: ja, dat schuurt

Minister en CDA-leider Wopke Hoekstra zegt achter het kabinetsbeleid en het coalitieakkoord te staan én achter zijn interview in het AD. “Ik realiseer me dat dat schuurt”, zegt de partijleider. In het interview zei Hoekstra dat de in het coalitieakkoord afgesproken deadline van 2030 wat zijn partij betreft “niet heilig” is.

Het halveren van de stikstofuitstoot per 2030 is nodig om bijna driekwart van de natuurgebieden onder de stikstofnorm te brengen. Het behalen van die doelen in 2030 is volgens Hoekstra “in veruit de meeste gevallen haalbaar”. Dat het kabinet “niet dogmatisch” moet zijn op plekken waar het wat langer duurt, is volgens hem “genuanceerd en afgewogen”.

Op vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver erkende Hoekstra dat het de bedoeling is dat de doelen blijven staan. “Dat regeerakkoord, dat staat feitelijk op dit moment.” Tegelijkertijd wil het kabinet de overleggen onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes afwachten, aldus Hoekstra.

Oppositiepolitici verweten Hoekstra dat hij als minister van Buitenlandse Zaken breekt met de eenheid van het kabinetsbeleid. Bewindspersonen moeten in principe dezelfde boodschap uitdragen. Maar “als er zoiets ernstigs aan de hand is in het land, vind ik dat ik mij daar als leider van het CDA op een gegeven moment over móét uitspreken”, zegt Hoekstra.