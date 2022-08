Inwoner tegen staatssecretaris: bang dat het misgaat

Bij zijn vertrek uit het gemeentehuis in Tubbergen dinsdagavond trok een bezorgde inwoner staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) nog aan zijn jasje. “Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar ik ben bang dat het misgaat”, zei Tom Potijk op het Raadhuisplein tegen de staatssecretaris.

Van der Burg was op uitnodiging van de gemeente Tubbergen bij een ingelaste raadsvergadering aanwezig over de komst van een ‘asielhotel’ in Albergen. Potijk sprak namens meerdere bezorgde vaders uit Albergen, legde hij uit. “Kunnen mijn zoons straks gewoon nog op hun fietsjes naar school? We maken ons zorgen om de veiligheid.” Als de staatssecretaris op bezoek komt, zijn er tien agenten in Tubbergen, zei hij. “Maar normaal gesproken moet deze hele gemeente het met maar één wijkagent doen.”

De staatssecretaris, al snel omringd door inwoners en begeleid door beveiligers en politie, stond hem vriendelijk te woord en verwees naar zijn woorden in de raadsvergadering. “Anderen hebben daar namens u het woord gevoerd en ik heb daar gezegd dat ik die zorgen serieus neem”, zei hij. Na afloop van de raadsvergadering stroomden het gemeentehuis en ’t Oale Roadhoes, waar via een videoverbinding de vergadering te volgen was, leeg richting het Raadhuisplein. Van de honderden bezoekers bleven tientallen belangstellenden op het plein tot de staatssecretaris vertrok.