Kaag is ziek, maar ‘Hoekstra-debat’ gaat gewoon door

Minister van Financiƫn en D66-leider Sigrid Kaag is ziek, en zal niet bij het debat zijn over de stikstofopmerking van haar collega-minister Wopke Hoekstra (CDA). Aanvrager van het debat, PVV-leider Geert Wilders, wilde het debat van dinsdag liever verplaatsen omdat de onrust in het kabinet ook te maken heeft met de verschillen tussen D66 en CDA. Maar de Kamer besloot het debat alsnog te houden, zonder Kaag.

Hoekstra zei vrijdag in het AD dat het doel van het kabinet om de uitstoot van stikstof in 2030 te halveren voor zijn partij “niet heilig” is. Dat leidde tot woede in het kabinet, ook omdat de uitspraak voor de andere coalitiepartners een verrassing was. Hoekstra had de kwestie niet eerst in het kabinet besproken. Het CDA vraagt echter niet om aanpassing van het coalitieakkoord waarin de halvering is afgesproken.

De afwezigheid van Kaag “haalt het jus uit het debat”, zei Wilders. Ook SP, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en Omtzigt wilden het debat uitstellen. PvdA-leider Attje Kuiken noemde de afwezigheid van de D66-leider “ongemakkelijk”. Een meerderheid van de Kamer wil het debat wel dinsdag houden.