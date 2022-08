Kamer in debat over ‘domme actie’ Hoekstra inzake stikstofdoelen

De Tweede Kamer onderbreekt dinsdag het zomerreces om onder anderen Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken en CDA-leider, aan de tand te voelen over zijn uitspraken over het stikstofbeleid. Hoekstra gaf vrijdag in het AD aan dat voor zijn partij de kabinetsdoelen om in 2030 de helft minder uitstoot van stikstof te realiseren, niet heilig zijn. Dat viel slecht bij de coalitiepartners VVD, D66 en ChristenUnie, die hiervan niet op de hoogte waren. Ook de oppositie roert zich over deze mogelijke koerswijziging.

Coalitiebronnen begrijpen de moeilijke positie van het CDA, maar hekelen vooral de manier waarop de partij hiermee naar buiten kwam: via de krant, zonder overleg vooraf. “Heel lelijk” en “strategisch dom” valt te beluisteren binnen de coalitie. De christendemocraten nemen hiermee veel politiek risico, stellen ze. De achterban verwacht nu iets en het resultaat is niet gegarandeerd. Tegelijk valt te beluisteren dat afspraken overeind staan zolang er geen andere afspraken worden gemaakt, zoals altijd het geval is in de politieke arena.

Het interview kwam naar buiten vlak voor de eerste ministerraad na de zomer, waar volgens bronnen stevig werd uitgehaald naar Hoekstra. Over de stikstofdoelen zijn vaste afspraken gemaakt, die de afgelopen maanden tot een stevig en massaal protest van de boeren hebben geleid. Volgens opiniepeilers keren die zich af van het CDA, van oudsher een partij voor boeren. De christendemocraten staan er in de peilingen beroerd voor, in tegenstelling tot de BoerBurgerBeweging, de partij van Caroline van der Plas, die veel steun krijgt.

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat Hoekstra met zijn uitlatingen staatsrechtelijk op het randje zat, omdat bewindslieden moeten staan voor de eenheid van het kabinetsbeleid. Tegelijk gaf hij aan dat Hoekstra in zijn hoedanigheid als CDA-leider wel iets meer ruimte heeft. Het kabinet heeft de opmerkingen even in de ijskast gezet, meldde Rutte na afloop van de ministerraad. De coalitie houdt vast aan de gestelde doelen, is het credo. Wat enigszins de kou uit de lucht lijkt te halen, is dat het CDA niet zegt dat ze het regeerakkoord open wil breken, maar de gesprekken van bemiddelaar Johan Remkes met de sector wil afwachten.

PVV-leider Geert Wilders wil naast Hoekstra ook Rutte en minister van Financiƫn Sigrid Kaag bij het debat hebben. Een meerderheid van de Kamer zal die verzoeken, die hij dinsdag indient, waarschijnlijk steunen.