Minister Kaag naar ziekenhuis na onwel te zijn geworden

Minister Sigrid Kaag (Financiƫn) is dinsdagmorgen onwel geworden en naar het ziekenhuis gegaan, meldt de bewindsvrouw en D66-leider op Twitter. Ze mist daardoor een ingelast debat in de Tweede Kamer over de stikstofopmerkingen van CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra.

“Tot mijn spijt kan ik vandaag niet deelnemen aan het debat. Vanochtend werd ik onwel en ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ik hoop mijn werk snel weer te hervatten”, twitterde Kaag.

Toen bekend werd dat Kaag wegens ziekte niet bij het debat aanwezig zou zijn, pleitte onder meer de PVV voor uitstel van het debat. Volgens PVV-leider Geert Wilders was de aanwezigheid van Kaag van groot belang omdat zij na het interview gezegd zou hebben geen vertrouwen meer te hebben in Hoekstra.

In het AD zei Hoekstra vrijdag als CDA-leider dat de stikstofdoelen van het kabinet “niet heilig” zijn voor zijn partij. Dat kwam als grote verrassing voor de andere coalitiepartners. Die waren niet op de hoogte gesteld van het gewijzigde standpunt van het CDA.