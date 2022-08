NS: door staking geen treinen in Friesland, Groningen en Drenthe

Door de spoorstaking woensdag kunnen er de hele dag vrijwel geen NS-treinen rijden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel, meldt de NS.

“We adviseren onze reizigers van, naar en binnen deze regio alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Er kan geen alternatief busvervoer worden ingezet. In de rest van het land verwachten we zo veel als mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden”, aldus de Nederlandse Spoorwegen.

Het spoorbedrijf kan “onverwachte hinder” voor reizigers in de rest van het land niet uitsluiten.

De NS probeert om een aantal treinen, daar waar mogelijk, te laten rijden van en naar Groningen en Leeuwarden. “We adviseren reizigers kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen. In de loop van dinsdagavond is deze bijgewerkt”, meldt de NS.

Treinen van de overige treinvervoerders rijden woensdag wel volgens dienstregeling. “We vinden het jammer dat de acties impact hebben op onze reizigers”, zegt het bedrijf in een toelichting. Naar verwachting wordt er donderdag weer volgens de normale dienstregeling in heel het land gereden.

De vakbonden kondigden ook voor vrijdag acties aan. Dan is er een 24 uursstaking in het westen van Nederland. “Op dit moment bekijkt NS wat de impact hiervan gaat zijn op het treinverkeer en onze reizigers. Zodra wij hier meer informatie over hebben, informeren wij de reizigers hierover”, zegt het bedrijf.

Onlangs liep een ultimatum af dat de bonden aan NS hadden gesteld. Een laatste handreiking van het openbaarvervoerbedrijf wezen ze af, omdat die niet genoeg in de buurt van hun eisen kwam. Een van de cao-eisen is een automatische compensatie voor de prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen ze een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken.

De NS stelt echter dat het bedrijf te maken heeft met een krappe arbeidsmarkt, stijgende prijzen en achterblijvende reizigersaantallen. “We zien voldoende aanknopingspunten om het gesprek te hervatten voor een goede cao voor onze collega’s en praten hier graag over verder met de vakbonden.”