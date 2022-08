Omwonenden Albergen willen zorgen delen met staatssecretaris

Omwonenden van het aankomende ‘asielhotel’ in Albergen willen dinsdagavond op een ingelaste raadsvergadering staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) hun zorgen meedelen. “We willen in gesprek over wat wel en wat niet kan”, zei woordvoerder van de omwonenden Hennie de Haan.

Dinsdagavond spreekt de staatssecretaris op uitnodiging van de gemeente de gemeenteraad toe. Het passeren van de gemeente door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een hotel te laten kopen, “dat kan niet”, zei De Haan voorafgaand aan de vergadering. In het hotel moeten honderden asielzoekers worden opgevangen. Ze wil dinsdagavond de staatssecretaris een handreiking doen, zei ze.

De speciale raadsvergadering begint om 18.00 uur. Een uur voor aanvang was het nog rustig op het plein voor het gemeentehuis. Direct omwonenden mogen de raadsvergadering bijwonen. Voor overige inwoners en belangstellenden is een videozaal ingericht in het nabijgelegen ’t Oale Roadhoes.