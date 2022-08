Raad Tubbergen vergadert over situatie rond ‘asielhotel’

Op het gemeentehuis van het Overijsselse Tubbergen is dinsdagavond een ingelaste raadsvergadering over de ontstane situatie rond het zogeheten ‘asielhotel’ in het dorp Albergen, dat onder de gemeente Tubbergen valt. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onlangs het hotel aangekocht om daar driehonderd asielzoekers op te vangen. Over dat besluit is onrust ontstaan bij een deel van de omwonenden en de raadsfracties.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) komt dinsdag naar Tubbergen voor een toelichting op zijn besluit het COA opdracht te geven het hotel te kopen. Omwonenden van het hotel zijn bang dat ze aan hun lot worden overgelaten. Dat is de boodschap die buurtbewoners dinsdag aan Van der Burg willen overbrengen.

Wat de omwonenden en de gemeenteraad vooral steekt, is dat het besluit van bovenaf vanuit Den Haag is opgelegd zonder overleg.