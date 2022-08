Rijkswaterstaat: vanaf woensdag hitteprotocol in delen van land

Rijkswaterstaat stelt vanaf woensdagochtend een hitteprotocol in in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Dat betekent dat gestrande voertuigen direct van de weg gehaald worden. Door het verwachte warme weer kan de temperatuur van het asfalt flink oplopen, wat niet fijn is als je met pech langs de weg staat. Bergers brengen daarom gestrande voertuigen zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld een tankstation of verzorgingsplaats, waar mensen in de schaduw kunnen wachten op verdere hulp.

Het hitteprotocol op de weg geldt voor de heetste perioden van de dag, van 10.00 uur tot 20.00 uur. Weggebruikers wordt aangeraden woensdag voorbereid op pad te gaan, bijvoorbeeld door een flesje koud water mee te nemen, of een paraplu voor schaduw.

Rijkswaterstaat stelt het hitteprotocol in als er 70 procent kans is dat het 30 graden of warmer wordt. Rijkswaterstaat krijgt die weersverwachting van het KNMI. Volgens het weerinstituut lopen de temperaturen woensdag op van 25 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten van het land.