In een trein die op station Rotterdam Centraal staat, is een verdacht pakketje aangetroffen, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk wat de inhoud van het pakket is.

Alle passagiers zijn uit de trein gehaald en het rijtuig wordt uit voorzorg buiten het station gereden. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) zal onderzoek doen naar het pakket. Voor zover bekend wordt het overige treinverkeer niet gehinderd door de vondst.