Van der Burg zal woord ‘weigergemeenten’ nooit meer gebruiken

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zal nooit meer het woord ‘weigergemeente’ in de mond nemen. Hij kan zich niet herinneren dat hij dat de afgelopen twee weken heeft gedaan, maar wil “geen gedoe” over woorden. “Ik neem het woord terug en zal dat nooit meer gebruiken.”

Raadsleden en de eerste inspreker Hennie de Haan waren uiterst geïrriteerd over het predicaat dat Tubbergen heeft gekregen omdat de gemeente niet uit eigen beweging asielzoekers wilde opnemen. Het terugnemen van dat woord – “als ik dat woord al gebruikt heb”- was een van de handreikingen die Van der Burg probeerde te geven.

Van der Burg luistert aandachtig, kijkt naar de raadsleden en de aanwezigen op de publieke tribune, en richt het woord rechtstreeks tot hen. De staatssecretaris neemt de tijd om de noodzaak toe te lichten tot asielopvang. Sommige opmerkingen vallen bij de aanwezigen in de raadszaal niet in goede aarde. “Nee, ik heb niet zelf de locatie bekeken” leverde hem hoongelach op.

“Zwaar klote” noemde hij het verhaal over twee bejaarde omwonenden, die straks hun hondje niet meer durven uitlaten. Maar asielzoekers moeten worden opgevangen. “Ik weet dat ik u niet kan overtuigen. Ik leg u uit waarom ik doe wat ik doe.”

Hij snapt de zorgen die er leven over “mannen die zich totaal misdragen”. Maar in heel veel asielzoekerscentra gaat het goed, benadrukte Van der Burg.

Zodra de vergunning voor het azc in het hotel in Albergen rond is – dat duurt naar verwachting vier weken – komen er eerst statushouders, zei Van der Burg. Na een verbouwing komen asielzoekers.