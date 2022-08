Vier Nederlanders in Antwerpen opgepakt met brandbommen en wapen

Vier Nederlandse jongemannen zijn dinsdagochtend vroeg in Antwerpen gearresteerd omdat ze rondreden met brandbommen en een vuurwapen. Politie en justitie onderzoeken wat de vier van plan waren.

Antwerpen is de laatste maanden om de haverklap het toneel van beschietingen, brandstichtingen en andere aanvallen. Het lijkt steeds te gaan om onderlinge afrekeningen door onderwereldfiguren. De drugsmaffia in de belangrijke Belgische havenstad is nauw verweven met die in Nederland.

De Antwerpse politie zette rond 05.00 uur in stadsdeel Borgerhout een auto met een Nederlands kenteken aan de kant die haar aandacht had getrokken. Die reed vlakbij een eethuis van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik, dat al eerder doelwit was van brandstichting en beschieting. De politie let in die omgeving natuurlijk extra op, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

In de auto werden “enkele brandbommen en een vuurwapen aangetroffen”, laat het parket weten. Het kan niet zeggen om wat voor wapen het precies gaat.

“Wat de intenties waren, wordt nog onderzocht”, meldt het parket. De vier arrestanten worden op het ogenblik verhoord. Een van hen is 17, een is 18 en twee zijn 20 jaar oud.