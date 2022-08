Voor tweede nacht op rij sliepen 400 mensen buiten in Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van maandag op dinsdag weer zo’n vierhonderd mensen buiten geslapen. Dat laat een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Het was de tweede nacht op rij dat er zo veel mensen buiten sliepen.

De mensen lagen onder meer onder de luifels die ter beschutting zijn geplaatst. Ook sliepen er asielzoekers in de sporthal op het terrein en op stoelen in de wachtruimte van de IND. In de nacht van vrijdag op zaterdag moesten ongeveer 250 mensen buiten slapen en in de nacht van zaterdag op zondag ging het om rond de driehonderd mensen. Van zondag op maandag waren het er dus ook ongeveer vierhonderd.

Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

De drukte bij het aanmeldcentrum leidde eerder tot onrust en vechtpartijen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wees het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld preventief gefouilleerd kan worden.

Volgens VluchtelingenWerk Nederland valt het niet uit te leggen “dat de afgelopen dagen voor de zoveelste keer honderden asielzoekers wederom buiten sliepen”. “Zelfs zwangere vrouwen en kinderen sliepen in het gras. Dat dit de zoveelste keer is, is ronduit beschamend, diep teleurstellend en onhoudbaar.” De organisatie doet “een dringend en klemmend” beroep op gemeenten en het kabinet, “zodat vannacht niemand meer buiten hoeft te slapen”. “Linksom of rechtsom moet er zo snel mogelijk meer opvang komen”, aldus een woordvoerder.